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Witkoff, 'segnali forti che l'Iran voglia trovare un accordo'

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WASHINGTON, 26 MAR - Ci sono "forti segnali" che l'Iran voglia trovare un accordo. Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, durante una riunione del governo. "Posso riferire che abbiamo presentato un piano d'azione in 15 punti, che costituisce il quadro di riferimento per un accordo di pace. Tale documento è stato diffuso tramite il governo pachistano, che sta agendo in qualità di mediatore. Vedremo come evolveranno gli eventi e se riusciremo a convincere l'Iran che questo rappresenta un punto di svolta, per il quale non esistono alternative valide se non ulteriori morte e distruzione", ha detto Witkoff.

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