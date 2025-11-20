Giornale di Brescia
Witkoff scrive e poi cancella post sulla fonte del piano a Axios

ROMA, 20 NOV - Sky news dà conto di un interessante particolare di ieri quando Axios ha diffuso per primo la notizia che gli Usa stanno elaborando un piano di 28 punti per la pace in Ucraina parlando in segreto con i russi. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha scritto e subito cancellato un post su X, che probabilmente doveva essere un messaggio privato. "Deve averlo ricevuto da K...", ha scritto Witkoff, su X. Secondo Sky News, l'inviato Usa stava parlando dell'articolo di Barak Ravid di Axios sul piano, facendo ipotesi sulla fonte del giornalista. Chi è la "K" nel messaggio di Witkoff? Probabilmente, scrive Sky News, è Kirill Dmitriev, diventato l'inviato di Putin a Washington, in sostanza, l'omologo russo di Witkoff.

