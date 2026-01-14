Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

NEW YORK, 14 GEN - "Oggi annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 Punti" di Donald Trump "per porre fine al conflitto di Gaza". Lo annuncia Steve Witkoff su X, sottolineando che la fase due "istituisce un'amministrazione palestinese tecnocratica transitoria a Gaza, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione e avvia la completa smilitarizzazione e ricostruzione" della Striscia. Gli Stati Uniti - ha aggiunto - si aspettano che Hamas "rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l'immediato ritorno dell'ultimo ostaggio deceduto. In caso contrario, si verificheranno gravi conseguenze".