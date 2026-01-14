Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

AA

NEW YORK, 14 GEN - "Oggi annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 Punti" di Donald Trump "per porre fine al conflitto di Gaza". Lo annuncia Steve Witkoff su X, sottolineando che la fase due "istituisce un'amministrazione palestinese tecnocratica transitoria a Gaza, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione e avvia la completa smilitarizzazione e ricostruzione" della Striscia. Gli Stati Uniti - ha aggiunto - si aspettano che Hamas "rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l'immediato ritorno dell'ultimo ostaggio deceduto. In caso contrario, si verificheranno gravi conseguenze".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario