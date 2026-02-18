Giornale di Brescia
Witkoff, 'i colloqui sull'Ucraina hanno portato significativi progressi'

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 18 FEB - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che i colloqui tra Ucraina e Russia hanno "portato progressi significativi" nell'iniziativa guidata da Washington per porre fine alla guerra in Ucraina, mentre entrambe le parti si preparavano a iniziare un secondo giorno di negoziati a Ginevra. "Il successo del presidente Trump nel riunire entrambe le parti in questa guerra ha portato a progressi significativi e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per fermare le uccisioni in questo terribile conflitto. Entrambe le parti hanno concordato di aggiornare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo", ha scritto su X. (ANSA-AFP).

