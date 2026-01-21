Witkoff, 'domani incontrerò Putin'

ROMA, 21 GEN - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che domani incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto Witkoff in un'intervista alla Cnbc, come riporta Reuters sul sito. "Beh, guardate, dobbiamo incontrarlo giovedì", ha detto Witkoff riferendosi a Putin e spiegando che "sono i russi a chiedere questo incontro. Penso che sia una dichiarazione significativa da parte loro", ha aggiunto. Non è chiaro dove si terrà l'incontro. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha confermato la notizia poco dopo, come riferito dalla Tass.