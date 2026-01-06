Witkoff, compiuti progressi significativi sulla sicurezza dell'Ucraina

ROMA, 06 GEN - A Parigi "abbiamo compiuto progressi significativi su diverse aree di lavoro cruciali, tra cui il nostro quadro di garanzie di sicurezza bilaterali e un piano per la prosperità". Lo ha scritto sui socila media l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, dopo la riunione dei 'Volenterosi' per l'Ucraina a Parigi.