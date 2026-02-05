Giornale di Brescia
Witkoff, accordo tra Mosca e Kiev per lo scambio di 314 prigionieri

ROMA, 05 FEB - L'inviato americano Witkoff annuncia un accordo tra Ucraina e Russia sullo scambio di 314 prigionieri per parte, "il primo scambio di questo tipo in cinque mesi". Lo riportano i media internazionali. "Questo risultato - afferma - è stato raggiunto grazie a colloqui di pace dettagliati e produttivi. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, iniziative come questa dimostrano che un impegno diplomatico costante sta producendo risultati tangibili e sta facendo progredire gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina".

