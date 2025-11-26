Willy: pg, nuovo appello per G. Bianchi per escludere attenuanti

Giornale di Brescia
ROMA, 26 NOV - Il procuratore generale di Cassazione, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Marco Bianchi e la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per escludere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. In passato la Cassazione aveva già riconosciuto la penale responsabilità per tutti gli imputati e dichiarando definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Argomenti
WillyROMA

