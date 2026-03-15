William condivide una foto inedita di Diana per la festa della mamma

ROMA, 15 MAR - Il Principe di Galles William ha diffuso una foto intima di sua madre, scattata nel 1984 e mai vista prima dal pubblico, nell'anno in cui avrebbe compiuto 65 anni, per la festa della mamma. Lo riporta la Bbc. L'immagine inedita, proveniente dalla collezione privata di famiglia, ritrae Diana con William, all'epoca di due anni, nel 1984, seduti in un campo di fiori selvatici presso la residenza principale di famiglia, Highgrove, nel Gloucestershire. Pubblicando l'immagine su Instagram, William ha scritto: "Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. Buona festa della mamma. W". Diana, scomparsa a 36 anni in seguito a un incidente stradale nel 1997, avrebbe compiuto 65 anni il primo luglio di quest'anno.