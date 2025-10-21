Wfp, a Gaza non abbastanza aiuti, aprire tutti i valichi
epa12455590 Trucks carrying aid provided by the World Food Programme (WFP) drive in Khan Younis in the southern Gaza Strip, 15 October 2025. EPA/HAITHAM IMAD
AA
ROMA, 21 OTT - Il flusso di aiuti verso Gaza sta aumentando, ma è ancora ben lontano dall'obiettivo giornaliero ideale di 2.000 tonnellate: lo ha affermato oggi il Programma alimentare mondiale (Wfp) aggiungendo che "per poter raggiungere questo obiettivo, dobbiamo utilizzare fin da subito ogni valico di frontiera". Il portavoce dell'organizzazione, Abeer Etefa, ha affermato che le forniture importate finora sarebbero sufficienti a sfamare mezzo milione di persone per due settimane potendo utilizzare solo i valichi di Kerem Shalom e Kissufim.
