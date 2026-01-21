Wef, piccolo incidente 'con fumo' a Davos, risolto velocemente

DAVOS, 21 GEN - "Siamo a conoscenze di un incidente di dimensioni minori che ha creato del fumo a Davos, e che è stato velocemente riportato sotto controllo". Lo comunica il Forum economico internazionale. "La sicurezza dei partecipanti (al Forum, ndr) è stata sempre garantita - prosegue il Wef - ed è sempre una assoluta priorità. Siamo in stretto contatto con le autorità locali rilevanti e i servizi d'emergenza. L'incidente è considerato risolto dalle autorità locali".