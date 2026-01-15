Giornale di Brescia
Weekend con temperature sopra la media e piogge

ROMA, 15 GEN - Un lungo periodo con valori termici sopra la media. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Al mattino - afferma - si registreranno minime sui 10°C al Centro-Sud e l'alba sarà mite anche al Nord dove in Pianura Padana difficilmente scenderemo sotto i 4°C". Normalmente si registrano valori intorno a -1° al Nord, +2° al Centro e +5° al Sud. Colonnina di mercurio in rialzo anche per le massime che saliranno fino a 8-9°C in Pianura Padana, 14-15°C al Centro e fino a 18°C al Sud quando in media segnano 5°C al Nord, 10°C al Centro e14°C al Sud. Per quanto riguarda il cielo sarà coperto con condizioni stazionarie e poche isolate precipitazioni fino a venerdì. Nel weekend l'avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà l'aumento delle piogge sul Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori. Da lunedì una perturbazione in avvicinamento dall'Algeria porterà venti fortissimi di Scirocco, onde fino a 8 metri e piogge torrenziali specie su Sicilia e Sardegna. Nel dettaglio: - Giovedì 15. Al Nord: cielo coperto, pioggia debole al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso. - Venerdì 16. Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla bassa Sicilia. - Sabato 17. Al Nord: piogge su Piemonte e Val d'Aosta, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: nuvoloso, qualche pioggia sulle ioniche. Tendenza: piogge modeste al Nordovest e al Sud.

