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Weekend con prevalenza di sole e temperature estive

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ROMA, 10 APR - La fase stabile e molto calda che si è aperta sabato scorso proseguirà fino al fine settimana con temperature dai connotati più estivi che non primaverili. Da domenica sera, però, sono previsti temporali al Nord-Ovest che faranno da preludio, da lunedì, a un maltempo generalizzato. La previsione è di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. A dominare la scena anche domani, precisa, "sarà un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale, con origine a ridosso delle latitudini sahariane. Espandendosi verso l'Italia, compie due azioni fondamentali: da un lato fa da muro, respingendo le perturbazioni atlantiche e deviandole verso il Nord Europa; dall'altro, trascina con sé masse d'aria decisamente calde per la stagione. Inoltre, all'interno di questa bolla di alta pressione - aggiunge - l'aria viene letteralmente schiacciata verso il suolo (un fenomeno chiamato in termine tecnico subsidenza). Comprimendosi, si scalda ulteriormente e dissolve ogni nube. Ecco svelato il segreto dei cieli limpidi e di quelle temperature da fine giugno che ci accompagneranno per buona parte del weekend". Il picco del caldo si toccherà domenica quando in città come Firenze e Roma si raggiungeranno punte massime di 27°C; in alcune zone della Sardegna inoltre si sfioreranno i 30°C grazie anche ai venti caldi di Scirocco. Questo scudo atmosferico, tuttavia, non durerà a lungo. Le prime crepe si apriranno nel corso della serata di domenica, quando inizieranno a farsi strada le prime infiltrazioni di aria più fresca e instabile in alta quota pilotate da un ciclone presente sul Nord Europa. Scivolando sopra il 'cuscino' di aria calda e carica di umidità che si era accumulata nei giorni precedenti, si creerà un vero e proprio mix esplosivo per lo scoppio di temporali localmente anche forti in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia. Questo sarà il preludio ad un peggioramento ben più corposo atteso poi in avvio della prossima settimana. Nel dettaglio: Venerdì 10. Al Nord: a tratti nuvoloso. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato. Sabato 11. Al Nord: poche nubi ovunque, clima mite. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato Domenica 12. Al Nord: peggiora al Nordovest con piogge in serata. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: poco nuvoloso. Tendenza: deciso peggioramento del tempo a causa della formazione di un vortice Mediterraneo.

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