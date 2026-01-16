Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Weekend con neve sulle Alpi occidentali, piogge sparse al Nord-Ovest e al Sud

AA

ROMA, 16 GEN - Un weekend con tempo instabile, neve sulle Alpi occidentali, piogge sparse al Nord-Ovest e al Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che conferma un rialzo generale delle temperature rispetto alla media stagionale in particolare al Centro-Sud. "Nelle prossime ore - sottolinea - sono previste deboli piogge al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna ed inizierà a nevicare sulle Alpi occidentali". Nel weekend persisteranno nevicate moderate a tratti forti sulle Alpi occidentali, mentre piogge diffuse interesseranno Piemonte e Liguria, con fenomeni a tratti più diffusi anche sulle Isole Maggiori e sul versante ionico del Sud. "In pratica - afferma Tedici - il tempo sarà brutto al Nord-Ovest e al Sud, altrove troveremo anche delle schiarite". In 4 giorni cadrà molta neve sulle Alpi occidentali, l'accumulo finale potrebbe superare anche il metro in alta quota, mediamente sui 40-50 cm di neve fresca a 1500 metri soprattutto in Piemonte. Infine tra lunedì e martedì è attesa una burrasca di vento con mareggiate potenzialmente estreme tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Nel dettaglio: - Venerdì 16. Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla Sicilia. - Sabato 17. Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: piogge sulle ioniche e sulle Isole Maggiori. - Domenica 18. Al Nord: Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese. Al Sud: pioggia e rovesci sulle ioniche e sulle Isole Maggiori. Tendenza: forte maltempo al Sud con rovesci, burrasca di Scirocco e mareggiate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario