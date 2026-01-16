Weekend con neve sulle Alpi occidentali, piogge sparse al Nord-Ovest e al Sud

ROMA, 16 GEN - Un weekend con tempo instabile, neve sulle Alpi occidentali, piogge sparse al Nord-Ovest e al Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che conferma un rialzo generale delle temperature rispetto alla media stagionale in particolare al Centro-Sud. "Nelle prossime ore - sottolinea - sono previste deboli piogge al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna ed inizierà a nevicare sulle Alpi occidentali". Nel weekend persisteranno nevicate moderate a tratti forti sulle Alpi occidentali, mentre piogge diffuse interesseranno Piemonte e Liguria, con fenomeni a tratti più diffusi anche sulle Isole Maggiori e sul versante ionico del Sud. "In pratica - afferma Tedici - il tempo sarà brutto al Nord-Ovest e al Sud, altrove troveremo anche delle schiarite". In 4 giorni cadrà molta neve sulle Alpi occidentali, l'accumulo finale potrebbe superare anche il metro in alta quota, mediamente sui 40-50 cm di neve fresca a 1500 metri soprattutto in Piemonte. Infine tra lunedì e martedì è attesa una burrasca di vento con mareggiate potenzialmente estreme tra Sicilia orientale e Calabria ionica. Nel dettaglio: - Venerdì 16. Al Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e sulla Sicilia. - Sabato 17. Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: piogge sulle ioniche e sulle Isole Maggiori. - Domenica 18. Al Nord: Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese. Al Sud: pioggia e rovesci sulle ioniche e sulle Isole Maggiori. Tendenza: forte maltempo al Sud con rovesci, burrasca di Scirocco e mareggiate.