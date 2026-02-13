Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano mostra i lividi sui social

MILANO, 13 FEB - L'ex televenditrice Wanna Marchi è stata investita ieri da un'auto a Milano mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali portando a spasso la sua cagnolina Charlotte. A raccontare la brutta avventura è lei stessa sulle pagine social della figlia Stefania Nobile dove compare in un video con il volto e le mani segnati da ecchimosi e lividi provocati dalla caduta. "Ebbene sì la mia faccia è un po' stravolta, un po' tanto, anche le mie mani dappertutto, sono devastata praticamente", spiega la Marchi che racconta quanto accaduto. Mentre passeggiava in via del Ricordo con il suo cane la ex regina delle televendite è stata investita da una vettura mentre era sulle strisce, l'impatto l'ha fatta finire a terra con le mani e in parte con il viso. "Mi sono trovata sull'ambulanza seduta e non mi ricordavo nulla, cercavo il cane e non lo trovavo - dice -, avevo male ma all'ospedale non sono voluta andare". Wanna Marchi racconta che tra i primi ad arrivare dopo i soccorsi c'è stato Davide Lacerenza, ex proprietario della Gintoneria ed ex compagno della figlia, Stefania Nobile. "Davide nel momento del bisogno arriva sempre e lo ringrazio, mi voleva portare in ospedale ma io non ho voluto", spiega ancora la Marchi. A quanto pare l'incidente sarebbe stato causato, secondo il racconto delle donne, da un'auto che era parcheggiata male e che avrebbe limitato la visuale del ragazzo alla guida che non avrebbe visto Wanna Marchi. "Il ragazzo si è fermato e ha chiamato l'ambulanza, ci sono persone che avrebbero lucrato su questa cosa - conclude Stefania Nobile -, molti avrebbero approfittato dell'incidente per avere rimborsi e risarcimenti, ma noi non lo faremo. A proposito di truffatori, la vera responsabilità è di chi parcheggia male".