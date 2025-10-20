Wafa, 'due palestinesi uccisi dall'Idf a est di Gaza City'

ROMA, 20 OTT - Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo scrive Wafa citando fonti mediche della Striscia. Una fonte medica del Baptist Hospital ha riferito che due cittadini sono stati uccisi dal fuoco delle forze di occupazione israeliane (Iof) nella zona di Al-Sha'af, nel quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City. L'Idf ha ammesso di aver aperto il fuoco contro due gruppi che minacciavano di violare la linea gialla.