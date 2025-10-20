Wafa, 'due palestinesi uccisi dall'Idf a est di Gaza City'
epa12465507 The body of a man is delivered to Al Shifa hospital following an Israeli air strike at Al Andalousia Building in the west of Gaza City, 19 October 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least one Palestinian was killed and several others wounded in the attack. EPA/MOHAMMED SABER
ROMA, 20 OTT - Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo scrive Wafa citando fonti mediche della Striscia. Una fonte medica del Baptist Hospital ha riferito che due cittadini sono stati uccisi dal fuoco delle forze di occupazione israeliane (Iof) nella zona di Al-Sha'af, nel quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City. L'Idf ha ammesso di aver aperto il fuoco contro due gruppi che minacciavano di violare la linea gialla.
