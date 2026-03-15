Wafa, 'coppia con due bambini uccisi in Cisgiordania'

(ripetizione con titolo corretto) ROMA, 15 MAR - Un uomo palestinese, sua moglie e i loro due figli sono stati uccisi poco dopo mezzanotte dalle forze israeliane nella città di Tammun, a sud di Tubas, in Cisgiordania, mentre altri due figli sono rimasti feriti da schegge. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze speciali israeliane si sono infiltrate nella città, seguite da rinforzi militari provenienti dal checkpoint di Ein Shibli e dal checkpoint di Tayasir e hanno aperto il fuoco contro un veicolo. La Wafa riporta i nomi delle vittime: Ali Khaled Bani Odeh, 37 anni, sua moglie Waad Othman Bani Odeh, 35 anni, e i loro due figli, Mohammed, 5 anni, e Othman, 7 anni. Gli altri due figli, Mustafa, 8 anni, e Khaled, 11 anni, hanno riportato lievi ferite da schegge alla testa e al viso. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che le forze israeliane hanno impedito ai suoi soccorritori di raggiungere i feriti all'interno del veicolo e li hanno costretti ad allontanarsi dalla zona, prima di consentire loro di recuperare i quattro corpi - un uomo, una donna e due bambini - insieme ai due bambini feriti. In un altro episodio, le forze israeliane hanno arrestato Mahmoud Hassan Bani Odeh e suo figlio Hassan, di 19 anni, dopo aver fatto irruzione nella loro casa a Tammun. Hanno inoltre fermato il minore Yaman Hossam Bani Odeh, di 15 anni.