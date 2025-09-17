Wafa, '45 vittime nei raid israeliani nella Striscia'
epa12384117 Israeli tanks deployed near the border with the Gaza Strip in southern Israel, 17 September 2025. Israel ramped up its offensive in the Gaza Strip on 16 September. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ABIR SULTAN
TEL AVIV, 17 SET - Almeno 45 palestinesi, tra cui 23 della città di Gaza, sono stati uccisi e altri feriti nei bombardamenti israeliani sulla Striscia, riferiscono fonti locali all'agenzia di stampa palestinese Wafa.
