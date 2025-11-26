Wafa, 34 arresti e 10 feriti dall'Idf in Cisgiordania

TEL AVIV, 26 NOV - Le forze israeliane hanno arrestato 34 palestinesi nel governatorato di Tubas, nel nord della Cisgiordania, durante la nuova operazione lanciata nella notte dall'Idf. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, citando il direttore dell'associazione dei detenuti palestinesi Kamal Bani Odeh. Gli arresti sono avvenuti nelle città di Tubas, Aqaba e Tamoun e nel villaggio di Tayasir. La Mezzaluna Rossa a Tubas parla inoltre di 10 feriti, di cui 4 trasferiti in ospedale.