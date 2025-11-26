Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Wafa, 34 arresti e 10 feriti dall'Idf in Cisgiordania

AA

TEL AVIV, 26 NOV - Le forze israeliane hanno arrestato 34 palestinesi nel governatorato di Tubas, nel nord della Cisgiordania, durante la nuova operazione lanciata nella notte dall'Idf. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, citando il direttore dell'associazione dei detenuti palestinesi Kamal Bani Odeh. Gli arresti sono avvenuti nelle città di Tubas, Aqaba e Tamoun e nel villaggio di Tayasir. La Mezzaluna Rossa a Tubas parla inoltre di 10 feriti, di cui 4 trasferiti in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario