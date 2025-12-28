Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Voto in Kosovo, il premier Kurti auspica una formazione del governo rapida

AA

PRISTINA, 28 DIC - In Kosovo, dove si tengono oggi le elezioni parlamentari anticipate, il premier uscente Albin Kurti, leader del partito di maggioranza Vetevendosje (Autodeterminazione), ha votato stamane a Pristina, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne e auspicando una rapida formazione di un nuovo governo. "Oggi è un giorno bello e importante. Invito tutti i cittadini a cogliere l'occasione per determinare la composizione della prossima Assemblea e spero, credo e lavoreremo affinché la decima legislatura formi la prossima Assemblea il prima possibile e formi il nuovo governo. Ringrazio tutti i cittadini per la partecipazione alla campagna elettorale, e per la pazienza, l'impegno e l'attenzione dimostrati", ha dichiarato Kurti al seggio elettorale. Le elezioni anticipate odierne sono state convocate per l'impossibilità di formare un nuovo governo dopo le politiche del 9 febbraio scorso. Nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica ha votato stamane anche Zlatan Elek, leader di Srpska Lista (Sl), il maggior partito della comunità serba in Kosovo, grande favorito per la conquista dei dieci seggi spettanti alla minoranza serba nel parlamento kosovaro. A rappresentare i serbi sono in lizza altre due piccole formazioni politiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PRISTINA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario