Voto in Kosovo, il premier Kurti auspica una formazione del governo rapida

PRISTINA, 28 DIC - In Kosovo, dove si tengono oggi le elezioni parlamentari anticipate, il premier uscente Albin Kurti, leader del partito di maggioranza Vetevendosje (Autodeterminazione), ha votato stamane a Pristina, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne e auspicando una rapida formazione di un nuovo governo. "Oggi è un giorno bello e importante. Invito tutti i cittadini a cogliere l'occasione per determinare la composizione della prossima Assemblea e spero, credo e lavoreremo affinché la decima legislatura formi la prossima Assemblea il prima possibile e formi il nuovo governo. Ringrazio tutti i cittadini per la partecipazione alla campagna elettorale, e per la pazienza, l'impegno e l'attenzione dimostrati", ha dichiarato Kurti al seggio elettorale. Le elezioni anticipate odierne sono state convocate per l'impossibilità di formare un nuovo governo dopo le politiche del 9 febbraio scorso. Nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica ha votato stamane anche Zlatan Elek, leader di Srpska Lista (Sl), il maggior partito della comunità serba in Kosovo, grande favorito per la conquista dei dieci seggi spettanti alla minoranza serba nel parlamento kosovaro. A rappresentare i serbi sono in lizza altre due piccole formazioni politiche.