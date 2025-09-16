Giornale di Brescia
Von der Leyen, telefonata con Trump,più pressione su Mosca

epa12381549 European Commission President Ursula von der Leyen attends the EU Commission conference One Year After the Draghi Report on Competitiveness in Brussels, Belgium, 16 September 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
(ANSA-AFP) - ROMA, 16 SET - La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen afferma su X di aver avuto "una buona telefonata" con Donald Trump per unire "gli sforzi per per aumentare la pressione economica" sulla Russia "attraverso nuove misure". (ANSA-AFP).

