Von der Leyen, 'supporto il Belgio, rischio su asset deve essere condiviso da tutti'
BRUXELLES, 18 DIC - "Se ricorriamo al prestito basato sulle Riparazioni, il rischio deve essere condiviso da tutti noi: è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell'Unione europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ringraziando il primo ministro belga Bart de Wever. "l coinvolgimento personale del primo ministro su questo dossier è assolutamente comprensibile e lo sostengo". "Non lasceremo il Consiglio europeo senza una soluzione per il finanziamento dell'Ucraina per i prossimi due anni".
