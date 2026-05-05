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Von der Leyen, 'sui dazi pronti ad ogni scenario ma accordo è accordo'

EREVAN, 05 MAG - "Un accordo è un accordo e noi ce l'abbiamo e in Europa lo stiamo implementando mentre rispettiamo le procedure democratiche, arrivate alla fase finale. Ma siamo pronti a qualsiasi scenario". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rispondendo ad una domanda sulle nuove minacce di dazi di Trump.

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