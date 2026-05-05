EREVAN, 05 MAG - "Un accordo è un accordo e noi ce l'abbiamo e in Europa lo stiamo implementando mentre rispettiamo le procedure democratiche, arrivate alla fase finale. Ma siamo pronti a qualsiasi scenario". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rispondendo ad una domanda sulle nuove minacce di dazi di Trump.
Von der Leyen, 'sui dazi pronti ad ogni scenario ma accordo è accordo'
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