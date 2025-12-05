Giornale di Brescia
Italia e Estero

Von der Leyen, 'su asset i Paesi Ue condividano i rischi'

AA

BRUXELLES, 05 DIC - "Il sostegno finanziario all'Ucraina è di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo tema. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l'utilizzo dei beni russi congelati è innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio". Lo scrive su la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dopo il vertice sugli asset russi con il cancelliere Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever.

BRUXELLES

