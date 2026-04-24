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Italia e Estero

Von der Leyen, 'stop al Patto? Ci sono 95 miliardi per energia dall'Ue'

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NICOSIA, 24 APR - Dagli attuali programmi europei "sono stati messi a disposizione 300 miliardi diponibili per gli investimenti in energia. Novantacinque miliardi non sono stati ancora investiti, quindi invito tutti i Paesi membri a farlo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa rispondendo sulla richiesta di alcuni Paesi Ue di scorporare le spese dal Patto, o sospenderlo. Lo stop al Patto "può essere attivata solo in caso di severa congiuntura economica. Per fortuna, questo non è il caso. Ma monitoriamo la situazione, e l'Ecofin discuterà eventuali misure", ha aggiunto.

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