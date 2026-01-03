Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Von der Leyen, 'sosteniamo transizione democratica in Venezuela'

AA

BRUXELLES, 03 GEN - "Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all'Alta rappresentante Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell'Ue, ci assicuriamo che i cittadini dell'Ue nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno". Lo afferma sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario