Von der Leyen, 'sosteniamo transizione democratica in Venezuela'

BRUXELLES, 03 GEN - "Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all'Alta rappresentante Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell'Ue, ci assicuriamo che i cittadini dell'Ue nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno". Lo afferma sui social la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.