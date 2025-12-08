Giornale di Brescia
Italia e Estero

Von der Leyen, 'sostenere Kiev cruciale, usare beni russi'

BRUXELLES, 08 DIC - "Questo pomeriggio si è tenuta una riunione della Coalizione dei volenterosi. Ho aggiornato il presidente Zelensky e i leader presenti su due priorità fondamentali: il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione della difesa europea. Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere. Garantire il sostegno finanziario contribuirà a assicurare la sopravvivenza dell'Ucraina ed è un atto cruciale per la difesa europea. La nostra proposta di prestito per le riparazioni è complessa, ma in sostanza aumenta il costo della guerra per la Russia". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

  3. Ricarica la pagina se necessario