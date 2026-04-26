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Von der Leyen sente Trump, 'violenza non ha posto in nostre democrazie'

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BRUXELLES, 26 APR - "Ho appena parlato con il presidente Donald Trump per esprimere la mia solidarietà a lui e a Melania dopo il tentativo di attentato. Grazie ai servizi di sicurezza nessuno ha riportato ferite gravi e l'agente di polizia ferito si sta riprendendo. Abbiamo sottolineato che la violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

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