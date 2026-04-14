Von der Leyen sente Magyar, 'lavoro urgente per riallinearsi all'Ue'

BRUXELLES, 14 APR - "Ho appena parlato nuovamente con il primo ministro designato Peter Magyar. L'Ungheria è tornata nel cuore dell'Europa, dove è sempre appartenuta. Questo è, prima di tutto, un momento importante per il popolo ungherese. Per la sua voce, la sua dignità e il suo futuro in un'Ungheria sicura e prospera all'interno di un'Europa forte". Lo scrive su X Ursula von der Leyen. "Abbiamo discusso delle priorità immediate. C'è un lavoro urgente da svolgere per ripristinare, riallineare e riformare: ripristinare lo Stato di diritto, riallinearsi ai valori europei condivisi e riformare, per sbloccare le opportunità offerte dagli investimenti Ue".