Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Von der Leyen sente Magyar, 'lavoro urgente per riallinearsi all'Ue'

AA

BRUXELLES, 14 APR - "Ho appena parlato nuovamente con il primo ministro designato Peter Magyar. L'Ungheria è tornata nel cuore dell'Europa, dove è sempre appartenuta. Questo è, prima di tutto, un momento importante per il popolo ungherese. Per la sua voce, la sua dignità e il suo futuro in un'Ungheria sicura e prospera all'interno di un'Europa forte". Lo scrive su X Ursula von der Leyen. "Abbiamo discusso delle priorità immediate. C'è un lavoro urgente da svolgere per ripristinare, riallineare e riformare: ripristinare lo Stato di diritto, riallinearsi ai valori europei condivisi e riformare, per sbloccare le opportunità offerte dagli investimenti Ue".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario