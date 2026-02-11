Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Von der Leyen, riforme Ue con cooperazione rafforzata se non si riesce a 27

AA

STRASBURGO, 11 FEB - "Abbiamo presentato proposte sull'integrazione e la vigilanza dei mercati. E ora abbiamo bisogno che voi le portiate a termine. Le nostre aziende hanno bisogno di capitali subito. Quindi, facciamolo quest'anno. Il Piano A è di andare avanti a 27. Ma se ciò non fosse possibile, il Trattato prevede una cooperazione rafforzata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando in Aula a Strasburgo al dibattito sulla competitività ed il rapporto Draghi. "Dobbiamo progredire e abbattere le barriere che ci impediscono di essere un vero gigante globale", ha aggiuno von der Leyen.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
STRASBURGO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario