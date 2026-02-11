Von der Leyen, riforme Ue con cooperazione rafforzata se non si riesce a 27

STRASBURGO, 11 FEB - "Abbiamo presentato proposte sull'integrazione e la vigilanza dei mercati. E ora abbiamo bisogno che voi le portiate a termine. Le nostre aziende hanno bisogno di capitali subito. Quindi, facciamolo quest'anno. Il Piano A è di andare avanti a 27. Ma se ciò non fosse possibile, il Trattato prevede una cooperazione rafforzata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando in Aula a Strasburgo al dibattito sulla competitività ed il rapporto Draghi. "Dobbiamo progredire e abbattere le barriere che ci impediscono di essere un vero gigante globale", ha aggiuno von der Leyen.