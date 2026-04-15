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Von der Leyen, 'pronta l'app per verifica dell'età sui social'

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BRUXELLES, 15 APR - "La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles. "Spetta ai genitori crescere i propri figli, non alle piattaforme", ha aggiunto precisando che le piattaforme social offrono un ambiente che crea "dipendenza" e non è un ambiente che "fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo".

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