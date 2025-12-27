Von der Leyen, 'preservare la sovranità e l'integrità dell'Ucraina'

BRUXELLES, 27 DIC - "Accogliamo con favore tutti gli sforzi che conducono verso il nostro obiettivo comune: una pace giusta e duratura che preservi la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, e che rafforzi le capacità di sicurezza e di difesa del Paese, come parte integrante della sicurezza del nostro continente". Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videochiamata con Volodymyr Zelensky e i leader europei. "Nel 2026 la Commissione Ue continuerà a mantenere alta la pressione sul Cremlino, a sostenere Kiev e a lavorare intensamente per accompagnarla nel suo percorso verso l'adesione all'Ue", aggiunge.