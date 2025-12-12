Giornale di Brescia
Von der Leyen, per l'Ucraina servono pace giusta e garanzie di sicurezza robuste

NEW YORK, 11 DIC - Per l'Ucraina serve una "pace giusta e duratura" con garanzie di sicurezza concrete: "questo accordo di pace dovrebbe essere così solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto". Lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista a Politico, sottolineando che sui territori dell'Ucraina può decidere solo il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino, ha aggiunto von der Leyen ribadendo che le garanzie di sicurezza devono essere "molto robuste". A chi le chiedeva quanto tempo ci vorrà all'Europa per difendersi da sola, von der Leyen ha risposto: "E' un'ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo".

