Von der Leyen, 'non possiamo fissare una data per l'ingresso di Kiev'

BRUXELLES, 24 FEB - "Comprendo molto bene che per voi sia importante anche" avere "una data chiara" per entrare nell'Ue, "una scadenza che rappresenti un obiettivo da raggiungere. Sapete però che, da parte nostra, non è possibile fissare date in quanto tali". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Kiev, accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina è sulla buona strada per diventare membro dell'Ue. Da parte mia c'è un forte incoraggiamento a mantenere questo buon ritmo" da parte di Kiev nelle riforme necessarie, "sono fiduciosa in questo processo", ha sottolineato.