Von der Leyen, 'massiccio aumento di investimenti Ue in Groenlandia'

ROMA, 21 GEN - "L'Europa preferisce il dialogo e le soluzioni, ma siamo pienamente preparati ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione. Al di là di questo, abbiamo bisogno di un nostro approccio strategico. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando su un pacchetto a sostegno della sicurezza artica. Un primo pilastro sarà un massiccio aumento degli investimenti europei in Groenlandia, in particolare per sostenere l'economia e le infrastrutture locali". Lo ha detto Ursula von der Leyen all'Eurocamera aggiungendo: "dovremmo utilizzare l'aumento della spesa per la difesa per acquistare attrezzature adatte all'Artico".

ROMA

