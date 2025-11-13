Giornale di Brescia
Von der Leyen, 'l'offensiva di inverno di Putin fallirà'

BRUXELLES, 13 NOV - "Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l'inverno come arma. Di congelare l'Ucraina fino a sottometterla. Ancora una volta, fallirà. E l'Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell'Ucraina. Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi. Stabilizzeremo la rete energetica dell'Ucraina con oltre 2 gigawatt di esportazioni di elettricità. E proteggeremo le infrastrutture critiche, con nuove attrezzature anti-drone". Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Pe. "Questo inverno determinerà il futuro della guerra e la risposta deve essere all'altezza della sfida", ha detto.

Argomenti
BRUXELLES

