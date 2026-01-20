Von der Leyen, 'l'indipendenza europea è un imperativo strutturale'

Giornale di Brescia
BRUXELLES, 20 GEN - "Gli shock geopolitici possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Europa. A mio avviso, il cambiamento sismico che stiamo attraversando è un'occasione, anzi una necessità, per costruire una nuova forma di indipendenza europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Davos. "Questa esigenza non è nuova, né una reazione agli eventi recenti: è un imperativo strutturale da molto tempo", ha sottolineato, indicando che "oggi esiste un vero consenso su questo".

Argomenti
BRUXELLES

