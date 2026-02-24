Von der Leyen, 'la parola si mantiene, il prestito a Kiev ci sarà'

BRUXELLES, 24 FEB - "Lasciatemelo dire con chiarezza cristallina. Il prestito da 90 miliardi è stato concordato dai 27 nel Consiglio europeo, hanno dato la loro parola. Questa parola non può essere violata. Erogheremo il prestito in un modo o nell'altro. Abbiamo diverse opzioni e le utilizzeremo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Kiev.