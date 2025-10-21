Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Von der Leyen, 'intensificare sforzi sul Patto migrazione'

epa12457654 European Commission President Ursula von der Leyen attends a press statement on the Pact for the Mediterranean following the weekly EU Commissioners College meeting in Brussels, Belgium, 16 October 2025. The European Commission and the High Representative set out a new strategy to strengthen EU relations with its Southern Mediterranean partners, to boost political, economic, and security cooperation, focusing on sustainable growth, border control, climate action, and reducing irregular migration across the Mediterranean. EPA/OLIVIER HOSLET
epa12457654 European Commission President Ursula von der Leyen attends a press statement on the Pact for the Mediterranean following the weekly EU Commissioners College meeting in Brussels, Belgium, 16 October 2025. The European Commission and the High Representative set out a new strategy to strengthen EU relations with its Southern Mediterranean partners, to boost political, economic, and security cooperation, focusing on sustainable growth, border control, climate action, and reducing irregular migration across the Mediterranean. EPA/OLIVIER HOSLET
AA

BRUXELLES, 21 OTT - "Presto avvieremo il primo anno di gestione della migrazione (nel quadro del Patto, ndr): è necessario intensificare gli sforzi al livello tecnico e politico per essere sicuri che tutti i mattoni del Patto siano al posto giusto in tempo e permettere che la fiducia sia costruita intorno al nuovo sistema". Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nella lettere ai leader prima del vertice. "Il sostegno ai Paesi sotto pressione e l'attuazione del meccanismo di solidarietà devono andare di pare passo con le misure sulla responsabilità: questa simmetria è fondamentale per l'attuazione del Patto". "La Libia resta il luogo di partenza principale delle rotte del Mediterraneo Centrale e Orientale: vista la situazione politica e di sicurezza del Paese, dobbiamo mantenere una cooperazione stretta con le autorità libiche e continuare a fornire sostegno operativo, in particolare per le operazione di ricerca e salvataggio". "Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare gli strumenti di monitoraggio e intessere legami con tutti gli attori rilevanti, comprese le organizzazioni internazionali presenti sul terreno. I contatti proseguono al livello tecnico con le autorità competenti nell'est e nell'ovest del Paese e la missione tecnica della scorsa settimana spiana la via per un'ulteriore cooperazione operativa", aggiunge.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario