Von der Leyen, 'intensificare sforzi sul Patto migrazione'

BRUXELLES, 21 OTT - "Presto avvieremo il primo anno di gestione della migrazione (nel quadro del Patto, ndr): è necessario intensificare gli sforzi al livello tecnico e politico per essere sicuri che tutti i mattoni del Patto siano al posto giusto in tempo e permettere che la fiducia sia costruita intorno al nuovo sistema". Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nella lettere ai leader prima del vertice. "Il sostegno ai Paesi sotto pressione e l'attuazione del meccanismo di solidarietà devono andare di pare passo con le misure sulla responsabilità: questa simmetria è fondamentale per l'attuazione del Patto". "La Libia resta il luogo di partenza principale delle rotte del Mediterraneo Centrale e Orientale: vista la situazione politica e di sicurezza del Paese, dobbiamo mantenere una cooperazione stretta con le autorità libiche e continuare a fornire sostegno operativo, in particolare per le operazione di ricerca e salvataggio". "Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare gli strumenti di monitoraggio e intessere legami con tutti gli attori rilevanti, comprese le organizzazioni internazionali presenti sul terreno. I contatti proseguono al livello tecnico con le autorità competenti nell'est e nell'ovest del Paese e la missione tecnica della scorsa settimana spiana la via per un'ulteriore cooperazione operativa", aggiunge.