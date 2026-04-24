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Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'

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BRUXELLES, 24 APR - "Se vogliamo" garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove priorità dell'Ue e quelle storiche, "esiste una sola soluzione: nuove risorse proprie, che sono indispensabili". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa, al termine del vertice di Cipro. "Ho presentato i diversi elementi del pacchetto di nuove risorse proprie. Senza di esse, la scelta è netta: o aumentano i contributi nazionali o si riduce la capacità di spesa. Non ci sono alternative. Una minore capacità di spesa significherebbe meno Europa proprio quando serve più Europa".

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