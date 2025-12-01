Von der Leyen, 'in settimana proposta su uso asset russi'

ROMA, 01 DIC - "Ottima discussione oggi con il presidente Zelensky, insieme al presidente Emmanuel Macron e ai leader europei. Restiamo uniti a sostegno di un accordo di pace che renda giustizia all'Ucraina. Un accordo che rispetti pienamente la sovranità dell'Ucraina e con le necessarie garanzie di sicurezza. Stiamo portando avanti il lavoro per soddisfare le esigenze finanziarie dell'Ucraina. Abbiamo compiuto buoni progressi e prevediamo di presentare le nostre proposte legislative questa settimana". Lo scrive su X Ursula von der Leyen. "Stiamo inoltre coordinando strettamente le nostre azioni con la Coalizione dei Volenterosi", aggiunge.