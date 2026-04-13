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Von der Leyen, 'i raid in Libano mettono a rischio il processo di pace'

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BRUXELLES, 13 APR - "Temiamo che i continui attacchi contro il Libano rischino di far deragliare l'intero processo. Una lezione fondamentale delle ultime settimane è che la sicurezza è indivisibile. Non si può avere stabilità in Medio Oriente o nel Golfo mentre il Libano è in fiamme. Chiediamo quindi a tutte le parti di rispettare la sovranità del Libano e di attuare una cessazione completa delle ostilità". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del collegio dei commissari.

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