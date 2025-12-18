Von der Leyen ha annunciato il rinvio a gennaio della firma del Mercosur
BRUXELLES, 18 DIC - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai leader Ue il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale Ue-Mercosur. Lo riferisce una fonte diplomatica europea a margine del vertice Ue, confermando lo slittamento rispetto alla data inizialmente prevista del 20 dicembre.
