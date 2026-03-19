Von der Leyen, 'dialogo con l'Italia sul decreto bollette, fiduciosi'

BRUXELLES, 20 MAR - "Per quanto riguarda la situazione italiana, siamo impegnati a lavorare molto da vicino con il governo italiano sul decreto" bollette, "in linea con l'orientamento delle conclusioni del Consiglio europeo. A partire da lunedì inizieranno le consultazioni e siamo fiduciosi di poter fare progressi per affrontare, nel breve termine, le specificità italiane". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del vertice dei leader Ue. "Daremo ulteriore flessibilità" ai Paesi Ue sull'uso degli "aiuti di Stato" per contrastare il caro energia, ha aggiunto la presidente.