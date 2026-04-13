Von der Leyen, 'dall'inizio della guerra costo sull'energia di 22 miliardi'
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BRUXELLES, 13 APR - "Dall'inizio del conflitto la nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. Ciò dimostra l'enorme impatto di questa crisi sulla nostra economia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.
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