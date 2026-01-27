Von der Leyen, 'con l'India la madre di tutti gli accordi commerciali'

NUOVA DELHI, 27 GEN - "L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. Abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone, con vantaggi per entrambe le parti. Questo è solo l'inizio. Rafforzeremo ulteriormente la nostra relazione strategica". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Nuova Delhi.