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Von der Leyen, 'chiusura di Hormuz un danno, ci sia libertà navigazione'

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BRUXELLES, 13 APR - "Abbiamo avuto un dibattito orientativo in particolare sull'impatto economico della crisi in Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenta un danno e la libertà di navigazione è di primaria importanza". Lo ha detto Ursula von der Leyen in conferenza stampa dopo la riunione della Commissione sulla crisi in Medio Oriente.

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