Von der Leyen al Pe, 'nostri avversari ci vogliono divisi'

BRUXELLES, 06 OTT - "Voglio sottolineare un punto, dobbiamo concentrarci su ciò che conta davvero, ottenere risultati per gli europei. La verità è che i nostri avversari non solo sono pronti a sfruttare qualsiasi divisione, ma sono loro stessi a fomentare attivamente tali divisioni." Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria nel corso del dibattito sulle due mozioni di censura presentate contro di lei. Von der Leyen ha citato il discorso di Vladimir Putin al Club Valdai e ha rimarcato: il suo "è il trucco più vecchio del mondo. Seminare divisione, diffondere disinformazione, creare un capro espiatorio"