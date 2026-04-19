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Volontario del Torino Pride aggredito a Torino dopo il Lovers Festival

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TORINO, 19 APR - Un volontario del Torino Pride ha raccontato di essere stato aggredito in centro a Torino dopo il Lovers Film Festival, in corso in questi giorni con la direzione artistica di Luxuria: ha ricevuto insulti omofobi e violenza per uno zaino arcobaleno. Lo ha reso noto il Torino Pride sui suoi canali social. "Stavo andando via - ha raccontato il volontario - e un gruppetto di ragazzi, soprattutto adolescenti, ha iniziato a gridare: 'ma che sei gay?!'. Questo a causa del mio zainetto arcobaleno. Uno di loro, particolarmente infervorato e compiaciuto, si è avvicinato e urlandomi mi ha messo le mani addosso dandomi una sberla sul volto. È accaduto tutto in cinque secondi. Io non ho reagito all'aggressione fisica. I suoi amici l'hanno bloccato capendo, spero, la violenza del gesto. Sto bene ma sono turbato. Dimostrazione che ahimè di lavoro ne abbiamo ancora tantissimo da fare" Nel post il Torino Pride mette inevidenza ocme l'odio non abbia bisogno di un motivo strutturato: "un dettaglio arcobaleno può scatenare la violenza di gruppo. Come un corpo non conforme. I capelli colorati, La camminata o le movenze 'sbagliate'. L'odio non cerca un motivo: cerca un bersaglio".

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