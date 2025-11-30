Giornale di Brescia
Volontari, 'coloni più arrabbiati perché eravamo italiani'

ROMA, 30 NOV - Intervistati dal Tg3, i volontari italiani aggrediti in Cisgiordania raccontano che i coloni li hanno svegliati al grido di "wake up italians". Secondo uno dei ragazzi, tutti presentati con nomi di fantasia, la violenza sarebbe stata maggiore perché "probabilmente sono al corrente del supporto della popolazione italiana alla causa palestinese ed erano ancora più arrabbiati per questo". Nonostante le minacce ("non tornate qui"), gli italiani hanno risposto all'unisono che torneranno.

ROMA

